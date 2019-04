Juventus, Rodriguez prende la cittadinanza spagnola: Paratici ci pensa

La prossima destinazione di James Rodriguez può essere la Juventus: l’indizio è la cittadinanza spagnola. Il giocatore ora è comunitario

Sfumato l’obiettivo Isco a causa del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid, la Juventus è costretta a guardarsi altrove per il mercato… o forse no. In estate Fabio Paratici può tentare l’assalto a James Rodriguez.

Il fenomeno colombiano viene da un periodo difficile al Bayern Monaco (prestito biennale), e tornerà tra le file dei Blancos a fine stagione. Il giocatore non rientra nei piani del tecnico francese, che avrebbe aperto alla cessione. La Juve lo aveva messo nel mirino, ma senza considerarlo una prima scelta a causa dello status di extracomunitario.

Le cose però sembrano cambiate. Stando alle indiscrezioni riportate dai quotidiani spagnoli, James Rodriguez ha recentemente ottenuto la cittadinanza spagnola. Il trequartista ora sarà considerato un calciatore comunitario a tutti gli effetti, rendendo più vantaggioso il tesseramento alla Juventus, che così non sprecherebbe uno slot di mercato per gli extracomunitari.