Juventus-Roma highlights e gol: le azioni salienti del big match della 17ª giornata della Serie A 2018/2019

La partita di cartello della 17ª giornata offre il big match Juventus–Roma, in programma all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri attualmente in vetta alla classifica hanno ottenuto sino ad ora 46 dei 48 punti disponibili, grazie a 15 vittorie ed un pareggio nei 16 match disputati. Questo andamento ha permesso alla formazione di Allegri di guadagnare un discreto vantaggio sulle inseguitrici Napoli ed Inter che adesso si ritrovano rispettivamente a meno 6 e meno 14. I giallorossi, invece, reduci dal successo in casa contro il Genoa, non hanno iniziato al meglio la stagione e si ritrovano sesti, dunque, attualmente fuori anche dalla zona Champions League.

La grande sfida è stata affidata al fischietto Davide Massa della sezione AIA di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti arbitrali Tegoni e Vuoto. Il quarto uomo è Maresca, mentre gli addetti al VAR sono Giacomelli e Lo Cicero. Ecco gli highlights di Juventus-Roma:

JUVENTUS-ROMA 1-0: Cross di De Sciglio, colpo di testa vincente di Manduzkic e Juve in vantaggio! Sempre alle grandi segna il croato della Juve