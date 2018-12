Manolas amaro: «Preoccupati per la classifica. Su Ronaldo…»

Roma, nessuna impresa a Torino contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, ecco l’analisi di Kostas Manolas nel post-partita

Juventus-Roma è terminata 1-0, sfuma il sogno impresa per i giallorossi. Preoccupato per la classifica ma fiducioso per il futuro Kostas Manolas, con il difensore greco che analizzato il ko di Torino ai microfoni di Sky: «Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, dobbiamo fare di meglio per vincere le ultime due partite dell’anno. Divertito con Ronaldo? No, se vincevo forse sì. Preoccupati per la classifica, non siamo dove dobbiamo essere, ma sono convinto che la Roma arriverà tra le prime quattro».