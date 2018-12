Ad assistere alla sfida tra Juventus e Roma è presente Claudio Marchisio che ritorna all’Allianz Stadium dopo diverso tempo

Claudio Marchisio è tornato nella sua vecchia casa. Il 25enne calciatore in forza attualmente allo Zenit San Pietroburgo, è presente all’Allianz Stadium per assistere alla sfida tra Juventus–Roma. Il centrocampista ha voluto salutare tutti i tifosi presenti con un messaggio in campo. Ecco cos’ha dichiarato una volta sceso sul prato dello Stadium: «Voglio solo dirvi una cosa, grazie. Sono emozionato per quello che ho dato a voi, e per quello che voi avete dato a me. Solo grazie». Alle parole di Marchisio, la curva Sud è esplosa in uno scrosciante applauso.