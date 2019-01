Fumata bianca in arrivo: Juve, ecco Romero! Al Genoa torna Sturaro

La Juve vicina all’acquisto in vista della prossima stagione del difensore del Genoa Romero, in rossoblu dovrebbe tornare, dopo il prestito allo Sporting Lisbona, Sturaro

La Juventus mette la freccia e si appresta a chiudere la prima operazione di gennaio 2019 (anche se, con ogni probabilità, diventerà effettiva soltanto a partire dalla prossima stagione): è in arrivo dal Genoa infatti il difensore argentino Cristian Romero, giocatore fortemente voluto dalla dirigenza bianconera nelle ultime settimane. Romero, approdato a Genova dal Belgrano appena qualche mese fa, era finito nel mirino anche dell’Inter che, già nelle prossime ore, potrebbe provare una nuova disperata offensiva per strappare il giocatore alla Juve, che però pare ad oggi saldamente in vantaggio. A favorire i bianconeri i buoni rapporti col Grifone e, soprattutto, l’operazione che dovrebbe riportare in rossoblu Stefano Sturaro già nei prossimi giorni.

Si tratta, è bene dirlo, di una trattativa completamente separata rispetto a quella di Romero, ma che comunque ha permesso a Juve e Genoa di trovare una quadra di massima: Romero, valutato circa 20/25 milioni di euro, dovrebbe approdare a Torino la prossima stagione, mentre Sturaro, ceduto in prestito dalla Juve in estate allo Sporting Lisbona (senza troppo successo), dovrebbe essere del Genoa già questo mese (per lui si parla di prestito con diritto di riscatto a fine stagione).