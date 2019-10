Juventus, Ronaldo fa 25 gol in Serie A: ecco chi ha fatto meglio di lui

Cristiano Ronaldo tocca quota 25 gol in 28 partite di Serie A: ecco i campioni del passato che hanno fatto di meglio

25 gol in 38 presenze in Serie A con la Juventus. Numeri da capogiro per chiunque, certo non per i giocatori che appartengono all’Olimpo del calcio come Cristiano Ronaldo.

4 campioni del passato tuttavia sono stati più “veloci” di CR7 a raggiungere la stessa cifra alla voce marcature nell’era del campionato a tre punti. Si tratta di Montella (31 gare), Ronaldo detto “il Fenomeno”(32), Diego Milito e Andriy Shevchenko (33).