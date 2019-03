Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, testimonia su Instagram il suo allenamento in piscina per recuperare dall’infortunio

Cristiano Ronaldo non si perde d’animo e continua a lavorare per recuperare tempestivamente dall’infortunio al bicipite femorale che l’ha colto durante l’impegno con la Nazionale Portoghese. L’obiettivo è tornare a disposizione entro il delicato quarto di Champions contro l’Ajax, ma la Juventus spera di poterlo riabbracciare anche prima.

Il fuoriclasse bianconero, intanto, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram a dimostrazione del suo impegno per superare il guaio fisico. Il video, che lo ritrae allenarsi in piscina, è accompagnato da un messaggio confortante per i tifosi juventini, che recita quanto segue: “Working hard on my recovery“. Insomma, il numero 7 scalpita per rientrare in campo e chissà che questo suo impegno non gli consenta di tornare a disposizione di Allegri prima delle previsioni.