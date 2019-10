Juventus, buone notizie per Sarri che ritrova Alex Sandro

In vista della gara di Champions contro i tedeschi mister Sarri potrà contare anche su Alex Sandro

Tutto pronto in casa Juventus in vista dell’importate gara di Champions contro il Bayer Leverkusen. Mister Sarri, dall’inizio della stagione, ha dovuto fare i conti con i molti infortuni dei bianconeri soprattutto per quanto riguarda i terzini.

Ad oggi però c’è la certezze di almeno un recupero. Sarà infatti disponibile Alex Sandro rientrato dalla trasferta brasiliana a causa della scomparsa del padre. Come riporta Tuttosport con il ritorno del terzino Matuidi, schierato contro la Spal come terzino, potrà tornare nella sua posizione originale.