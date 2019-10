Juventus, Sarri: «Spero la roba me la cambino…»

Le parole di mister Maurizio Sarri al termine della gara vinta dalla Juventus per 2-1 sul Bologna

La Juventus continua a vincere. 2-1 al Bologna in una gara che i bianconeri hanno dominato per larghi tratti ma che sono stati bravi anche a contenere quando c’era bisogno. Al termine della gara mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa lasciandosi andare anche ad una battuta sul suo abbigliamento.

«Spero che questa roba me la cambino o almeno me la lavino (ride n.d.r.)… Io mi vesto con quello che trovo nello spogliatoio e stasera ho trovato un piumino smanicato che mi sembrava troppo e ho messo una maglietta sotto. Spero che sia nuovo e lavato».