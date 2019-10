Juventus, Szczesny: «Abbiamo giocato con pazienza. Grande Dybala»

Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro la Lokomotiv Mosca

Wojciech Szczesny ha commentato il successo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca per 2-1: «Abbiamo giocato con molta pazienza, loro erano ordinati. Per fortuna il grande sinistro di Dybala ha fatto la differenza».

«Adesso testa al campionato, si va a Lecce. Dobbiamo essere professionisti e giocare per i tre punti», ha concluso il portiere della Juventus ai microfoni di Sky Sport.