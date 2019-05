Juventus-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Torino highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno di campionato. All’Allianz Stadium di Torino, va in scena il Derby della Mole numero 147 in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, già Campione d’Italia, comanda la classifica con 88 punti ed è reduce dal pareggio in casa dell’Inter; i granata di Walter Mazzarri (56), sesti, provengono dal successo casalingo sul Milan. Nella gara d’andata, vittoria bianconera per 1 a 0 con una rete di Ronaldo. Adesso è di nuovo Juventus contro Torino: bianconeri per l’orgoglio, granata per alimentare l’obiettivo europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

JUVENTUS-TORINO 0-1: ERRORACCIO DIFENSIVO DELLA JUVE E TORO IN VANTAGGIO! LUKIC! Decisivo l’errore di Pjanic: il bosniaco gestisce malissimo una rimessa laterale arretrata di Cancelo e di fatto sistema il pallone per Lukic, che deve soltanto aprire il destro su Szczesny in uscita e portare avanti gli ospiti.

JUVENTUS-TORINO 1-1: Cross perfetto di Spinazzola e colpo di testa perfetto di Cristiano Ronaldo che batte Sirigu

Oh my what a start to the #DerbyDellaMole!!! Horrible throw in by Juve resulting in a turnover and Saša Lukić gives Torino a 1 nil advantage. #tlnsoccer #JuveToro #SerieA pic.twitter.com/7zQHq3REU5 — TLNTV (@TLNTV) May 3, 2019