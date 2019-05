Derby della Mole Juventus-Torino 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Derby della Mole Juventus-Torino, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Il derby è sempre il derby. E Juve-Toro non fa differenza. Nonostante lo scudetto arrivato con diverse giornate di anticipo, la Juventus sarà chiamata ad onorare il finale di campionato. Dopo l’impegno contro l’Inter, il team di Allegri dovrà affrontare il Toro nella stracittadina della Mole, match che anticipa la 35a giornata di campionato. I granata, che domani ricorderanno i campioni del Grande Torino a 70 anni dalla loro scomparsa, sono in corsa per l’Europa che conta. Sono infatti tre i punti che separano la formazione di Mazzarri dall’Atalanta e non perdono dal 16 marzo, giorno in cui furono battuti dal Bologna fra le mura amiche. Ci sono tutti i presupposti, quindi, per un match ad alto tasso di spettacolo.

Juventus-Torino 0-0: pagelle e tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Ronaldo. A disp. Barzagli, Del Favero, Caceres, Pereira, De Sciglio, Nicolussi, Pinsoglio, Muratore. All. Allegri

Torino (3-4-2-1). Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meite, Berenguer; Belotti. A disp. Ichazo, Aina, Millico, Baselli, Singo, Zaza, Rosati, Damascan. All. Mazzarri

Arbitro: Orsato di Schio

Juventus-Torino: diretta live, moviola e sintesi

Tutto pronto! Si parte!

Juventus-Torino: formazioni ufficiali

Juventus-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Quattro assenze per Allegri che non ha inserito nell’elenco dei convocati Dybala, Douglas Costa, Mandzukic e Emre Can, infortunatosi nella rifinitura e che ha costretto Allegri a mischiare le carte in tavola. Il tecnico era orientato verso un 4-3-3, con Cuadrado e Bernardeschi a completare il tridente guidato da Cristiano Ronaldo. Visto il forfait del tedesco, ha provato un 4-4-2 con Cuadrado e Bernardeschi arretrati a centrocampo, con Pjanic e Matuidi centrali, e Kean accanto a CR7. In difesa Bonucci e Chiellini costituiranno la coppia centrale con Cancelo e Spinazzola sulle fasce. In porta Szczesny.

Walter Mazzarri non avrà a disposizione per il derby Iago Falque per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro. L’ex Roma e Genoa si va ad aggiungere all’indisponibile Djidji e allo squalificato Moretti. Resta da decifrare chi potrà essere il terzo di difesa ad affiancare Izzo e Nkoulou a protezione della porta di Sirigu. A centrocampo ci saranno Meité e Baselli con Rincon in cabina di regia mentre sugli esterni ci saranno Ansaldi e Ola Aina. In attacco il “Gallo” Belotti supportato da Berenguer alle spalle.

Juventus-Torino Streaming: dove vederla in tv

Il Derby della Mole Juventus-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.