Juventus, tutti vogliono Dybala… tranne Allegri! Futuro in bilico

Dybala utilizzato col contagocce dal tecnico bianconero: alla Juventus il suo talento è sprecato, mentre in Europa farebbero follie per averlo

Da capocannoniere della Juventus a seconda scelta: la tragica storia di Paulo Dybala. Non è il titolo di un film, ma è la descrizione del momento in bianconero dell’argentino. L’erede della maglia numero 10 di Alex Del Piero lo scorso anno aveva realizzato la bellezza di 22 reti, laureandosi capocannoniere della squadra di Massimiliano Allegri.

Dopo la migliore stagione personale da professionista, il crollo totale. Il giocatore attualmente conta 20 presenze da titolare e la miseria di 5 gol. Non ne segna così pochi dal secondo anno al Palermo, stagione 2013/14, in Serie B. Dybala potrebbe chiudere la stagione senza raggiungere la doppia cifra per la prima volta dopo 5 anni. Ma cos’è successo al fenomeno argentino?

Il rapporto tra il giocatore e Allegri sembra essersi incrinato. I motivi sono prettamente tattici: con il tridente la coppia Mandzukic-Ronaldo dialoga alla meraviglia, e un Bernardeschi in giornata non ha fatto rimpiangere l’argentino. Dybala sulla fascia non riesce a dare il meglio di sè, e il tecnico della Juventus finisce per adattarlo o per collocarlo, talvolta, sulla trequarti, dove però non riesce a esprimersi in termini realizzativi.

La sostituzione contro il Milan dopo la rete del pareggio è solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dybala sembra ormai vicinissimo all’addio. E dire che in Europa chiunque sarebbe disposto ad accoglierlo: la fila è lunghissima e comprende top club come Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco. Probabilmente a fine stagione ci sarà un confronto tra l’entourage del calciatore e la società per capire bene il suo futuro in bianconero, ma al momento il suo futuro è davvero incerto.