Juventus, numeri da urlo su Twitter. E il post con CR7 è il più condiviso

Grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha raggiunto su Twitter numeri sensazionali, grazie a post e hashtag

La Juventus trionfa e domina, non solo in SerieA, ma anche su Twitter. Il profilo bianconero grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo ha raggiunto numeri incredibili sul social. Proprio il post che ha preceduto l’arrivo di CR7 in bianconero è stato il numero uno per quanto riguarda like e condivisioni. Nel post la famoso foto con la scritta Cristiano di sfondo al giocatore con la maglia della Vecchia Signora e la scritta «Forza Juve! #finoallafine».

La Juventus domina anche come account inerente allo sport, precedendo Inter e Milan. Ronaldo da solo precede addirittura il Napoli al sesto posto. In merito agli hashtag sportivi invece, #Milan è davanti proprio al #FinoallaFine juventino.