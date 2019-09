Juventus-Verona streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Verona streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida dell’Allianz Stadium, anticipo della 4ª giornata di Serie A

La Juventus di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico, si rituffa sul campionato di Serie A e nell’anticipo della 4ª giornata sfida il Verona neopromosso di Ivan Juric. Juventus-Verona: la partita si giocherà sabato 21 settembre 2019 alle ore 18.00 nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

Il confronto Juventus-Verona sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Verona

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 21 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Viste le fatiche di Champions e i tanti impegni ravvicinati, Sarri, che ha perso per un po’ di settimane Douglas Costa, attuerà un po’ di turnover contro il Verona. In porta potrebbe registrarsi il debutto stagionale di Buffon al posto di Szczesny. Danilo e Pjanic sono recuperati, ma solo il primo dovrebbe giocare dall’inizio nella linea difensiva a 4 con Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. In regia infatti potrebbe essere impiegato Bentancur, con gli innesti al suo fianco di Emre Can e Rabiot. Davanti, nel tridente con Cristiano Ronaldo, spazio a Bernardeschi e a Dybala al posto di Higuain.

VERONA – Cambierà invece poco Juric rispetto alla buona e sfortunata prestazione casalinga contro il Milan. Davanti non ci sarà lo squalificato Stepinski, al suo posto potrebbe partire dal 1′ l’ex Cosenza Tutino, con Di Carmine e Pazzini pronti a subentrare dalla panchina. Sulla trequarti Zaccagni dovrebbe affiancare Verre, mentre in mediana il portoghese Veloso agirà da playmaker, con l’arcigno Amrabat al suo fianco come interno e Faraoni e Lazovic a presidiare le due fasce laterali. In difesa probabile la conferma di Kumbulla, rischia il posto invece Gunter, insidiato da Dawidowicz.



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. All. Juric

