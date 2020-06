Juventus Women, Guarino: «Scudetto sul campo ma a parità di condizioni»

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha detto la sua sul movimento del calcio femminile

Il calcio femminile potrebbe non ripartire. Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, è stata intervistata da Repubblica e ha parlato della ripartenza del calcio femminile e della situazione attuale del movimento femminile.

RIPRESA – «Io non vedo l’ora di tornare in campo, ma solo a patto che si decida in fretta e che tutte le squadre siano messe nelle medesime condizioni per farlo».

SCUDETTO – «Noi vorremmo conquistarcelo sul campo. Ma ripeto, solo se ci sarà parità ai nastri di un’eventuale ripartenza».