Juventus Women, Russo non rinnova il tesseramento: ecco chi parte

Federica Russo si separa dalla Juventus Women. Non solo il portiere: le calciatrici pronte a salutare il club bianconero

Federica Russo lascerà la Juventus Women. Il portiere bianconero non ha rinnovato il tesseramento con la società torinese, e ora dovrà cercare una nuova destinazione.

Non solo Russo in partenza: pronte a separarsi dalla Juve, seppur in prestito, anche Glionna, Cantore e Mancuso. Le tre calciatrici sono ancora in attesa di trovare una nuova squadra, ma il cartellino resterà del club bianconero.