Allegri presenta Juventus-Zenit e commenta il momento dei bianconeri

Ai microfoni di SkySport Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Zenit di Champions League. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Siamo usciti dalla gara contro il Sassuolo, che poteva farci fare un salto in avanti, in maniera maldestra avendo perso al 95′, e questo ci ha segnato anche a Verona all’inizio. Non è un alibi e dobbiamo uscirne, stasera non possiamo uscire dal campionato perché non siamo in campionato, ma non dobbiamo cercare di non rovinare quanto di buono fatto finora. Morata? Magari stasera farà gol e si sbloccherà. Il calcio vive di episodi e momenti»