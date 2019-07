K League Juve: Muratore e l’inserimento che vuole Sarri

Sarri dà importanza agli inserimenti degli interni. In K-League-Juve, il gol di Muratore lo mostra con chiarezza

Il Napoli di Sarri sfruttava molto gli inserimenti delle mezzali. Oltre a partecipare alla fase di costruzione, i suoi interni devono saper leggere bene le situazioni in cui si aggredire la profondità, con gli attaccanti che devono essere bravi a creare lo spazio.

Un esempio lo si è visto in K-League-Juventus, in occasione del gol di Muratore. L’assist, non a caso, lo ha confezoinato Higuain, che già aveva giocato con Sarri. Come si vede nella slide sopra, dopo un fraseggio interno, il Pipita è bravo ad attirare su di sé il difensore portandolo fuori posizione. Higuain si gira e serve l’inserimento della mezzala (Muratore), che prende il tempo sull’avversario e si inserisce nel buco creatosi.