Kabak Milan, nuovo incontro tra le parti: lo stato della trattativa

Kabak Milan, nuovo incontro tra le parti per portare a termine l’affare: sul difensore c’è anche l’interesse del Bayern Monaco

Il Milan sta tentando il tutto per tutto per portare all’ombra del Duomo Ozan Kabak. Il difensore classe 2000, di proprietà dello Stoccarda, ha una clausola di 15 milioni di euro.

In mattinata c’era stato un rallentamento per la buona riuscita dell’affare, per un inserimento nella trattativa del Bayern Monaco. Secondo Sky Sport gli agenti del difensore sarebbero a Casa Milan per portare avanti la trattativa.