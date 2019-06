Kakà apre ad un ritorno al Milan: «Prenderò la strada di Maldini»

L’ex calciatore del Milan, Ricardo Kakà, ha palato dell’attuale situazione della dirigenza rossonera e del possibile arrivo di Boban

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore del Milan, Ricardo Kakà, ha parlato dell’attuale situazione societaria dei rossoneri e del possibile arrivo di Boban.

Ecco le sue parole: «Mi spiace tantissimo che non abbiano raggiunto la Champions League per un solo punto. Vedremo in che direzione si andrà, ma c’è una ripresa e c’è Paolo Maldini, penso sia la strada giusta. Gattuso? Ha portato il dna del Milan a questi ragazzi. Leo ha fatto le sue scelte, avrà avuto i suoi motivi. Maldini per me è un grande esempio, ha aspettato nove anni per tornare al Milan. Prenderò quella direzione, è difficile staccarsi dal Milan, anche in Brasile leggo sempre le notizie e guardo le partite».