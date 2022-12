Kakà difende Neymar: «In Brasile a volte non riconoscono i talenti»

Le parole di Ricardo Kakà, ex giocatore della nazionale brasiliana e del Milan, sulle critiche rivolte a Neymar Jr

Ricardo Kakà ha parlato a BeIN Sport. Di seguito le sue parole sul Brasile e su Neymar Jr.

PAROLE – «E’ strano a dire, ma molti brasiliani non tifano per il Brasile. A volte succede. Se vedi Ronaldo che cammina qui in Qatar tutti dicono ‘wow’, ha qualcosa di diverso qui. In Brasile, è solo un uomo grasso che cammina per strada. In questo momento molte persone in Brasile parlano di Neymar, ma in modo negativo. Forse è a causa della politica, ma a volte i brasiliani non riconoscono i nostri talenti. Certo, molti brasiliani amano Ronaldo, io amo Ronaldo, ma il modo in cui lo rispettano in Brasile e all’estero è diverso, lo vedo più rispettato fuori dal paese che là».