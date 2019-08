Kamano, la Sampdoria cerca l’intesa con il Bordeaux: le novità

La Sampdoria lavora per trovare l’intesa con il Bordeaux per Kamano, attaccante esterno che piace molto in blucerchiato

Da qualche giorno in ottica blucerchiata circola il nome di Kamano, attaccante esterno in forza al Bordeaux. Il guineano classe ’96 sarebbe il nome ideale per Di Francesco: le parti sono a lavoro per cercare l’intesa e dopodiché la Sampdoria cercherebbe l’accordo con il giocatore.

Il giovane ha messo a segno 13 gol in 51 presenze, dimostrandosi affidabile, forte e rapido: il profilo ideale per l’attacco blucerchiato. Per il ruolo di vice Quagliarella resta invece in pole il nome di Bonazzoli, che ha fatto un ottimo pre-campionato con 6 gol.