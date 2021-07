Kane: «Danimarca? In Nations League non abbiamo vinto...» - VIDEO

Harry Kane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina: le sue parole

«La Danimarca è un’ottima squadra, abbiamo giocato due volte in Nations League l’anno scorso e non abbiamo vinto neanche una volta, un pareggio e una sconfitta. Loro sono ripartiti dopo un inizio difficile e da allora hanno fatto bene, noi dobbiamo pensare a noi stessi: giochiamo una semifinale nel nostro stadio di casa. Dobbiamo essere positivi, sappiamo che sarà tosta e che servirà il cento per cento, ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo abbiamo una buona possibilità».