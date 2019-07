Karamoh Parma: come mai può fare bene con D’Aversa

Karamoh sarebbe un ottimo innesto per il Parma di D’Aversa. L’ivoriano ha caratteristiche funzionali per i crociati

Di ritorno dal prestito a Bordeaux, Karamoh dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Parma. Quella di D’Aversa è forse la squadra più passiva della Serie A, che applica una bassa e passiva difesa posizionale e che attacca quasi solo in ripartenza.

In questo sistema, si esaltano i giocatori veloci capaci di pungere in spazi larghi (Gervinho ne è un esempio). Insomma, potrebbe essere una buona occasione per Karamoh, in particolare nella crescita in esplosività ed efficacia sul lungo