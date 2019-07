Karamoh Parma, visite mediche superate: si attende l’ufficialità

Karamoh Parma, visite mediche superate per l’attaccante francese: ora si attende l’ufficialità dell’acquisto dall’Inter

Yann Karamoh ha sostenuto, e superato, le visite mediche, e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Parma, come riportato da Sky Sport. L’attaccante francese prova a rilanciarsi, dopo alcune stagioni in ombra.

Karamoh infatti ripartirà dal Parma, dove arriverà in prestito dall’Inter: manca solo l’ufficialità dell’affare oramai. Nella scorsa stagione l’attaccante francese ha militato in Ligue 1, dove non ha brillato nel Bordeaux: proprio a Parma potrebbe trovare l’ambiente giusto per rilanciarsi definitivamente.