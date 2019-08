Moise Kean fa il suo debutto nella massima serie inglese, ma l’Everton non va oltre il pari in casa del Crystal Palace

Non bastano 35′ a Moise Kean per lasciare il segno in Premier League: termina 0-0 il suo primo match con la maglia dell’Everton.

I Toffees non sono riusciti a uscire vincitori dal campo del Crystal Palace.