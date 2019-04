Quest’oggi, l’attaccante della Juventus, Moise Kean, ha pubblicato una stories su Instagram nella quale pone fine al discorso razzismo. Il centravanti bianconero è infatti stato ieri sera al centro delle polemiche per la sua esultanza provocatoria verso la tribuna del Cagliari. La sua esultanza è stata una risposta agli ululati razzisti che gli si sono riversati addosso nel corso del match del Sardegna Arena di ieri sera.

Nella stories ha così postato una foto che lo ritrae mentre tiene imbraccio un bambino che ha incontrato oggi all’inaugurazione del nuovo Centro Paideia a Torino insieme ai suoi compagni bianconeri. Ecco le parole che Kean ha postato nella foto: «Amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri».

A beautiful sentiment from the IG story of Moise Kean 🤜🏿🤛🏼 ❤️ pic.twitter.com/EeUcrKhxHp

