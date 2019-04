Moise Kean si sta pian piano prendendo la Juve: i numeri del classe 2000 sono già strabilianti al pari dei top in Europa

Quarto gol in campionato. Quarta firma prestigiosa nella sua giovanissima carriera. Doppietta all’Udinese, gol alla Finlandia, gol al Liechtenstein, gol all’Empoli e gol al Cagliari. Quarto gol di fila con la Juve, sesto se si prende in considerazione anche la Nazionale. Moise Kean sta vivendo un momento d’oro e anche in Europa si sta iniziando a parlare della stella bianconera. Prendendo in considerazione, infatti, gli altri classe 2000 che incantano nel Vecchio Continente, spunta una statistica curiosa.

L’attaccante della Juve è il secondo più giovane giocatore nei cinque maggiori campionati europei 2018/19 con almeno quattro gol all’attivo. Il primo posto spetta al fenomeno del Borussia Dortmund Jadon Sancho già nel mirino dei top club europei. E chissà se Kean non potrà eguagliare o superare l’inglese in cima alla classifica dei giovani bomber continentali. Una certezza, tuttavia, c’è: la carriera da fenomeno di Kean è già segnata.