Keita: «Sono pronto, voglio vincere con la Sampdoria»

Keita Balde non vede l’ora di scendere in campo e fa una promessa ai tifosi della Sampdoria in vista del derby contro il Genoa

La Sampdoria accoglie Keita Balde e l’attaccante si racconta in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX.

CONDIZIONE – «Sono pronto, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli».

LAZIO – «È una bellissima partita e sono felice di sfidargli, gli sono affezionato ma ora voglio solo vincere con la Sampdoria e dar tutto se andrò in campo».

DERBY – «Non ci avevo pensato finora. Io quando indosso una maglia do tutto per quella maglia e ora che beccherò il Genoa con la maglia della Sampdoria farò di tutto per non farli contenti e non avere la loro gratitudine».

Leggi l’intervista completa su Sampnews24.