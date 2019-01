Kessié e Bakayoko: ne resterà soltanto uno. Il Milan ha scelto

Il Milan deve vendere. Franck Kessié sembra l’indiziato numero uno: via l’ivoriano per il riscatto di Bakayoko

Il Milan dovrà fare delle scelte, anche dolorose, da qui a fine anno. Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Chelsea, si sta comportando molto bene ed è diventato un punto di riferimento in mezzo al campo. Il mediano ex Monaco ha ‘sfruttato’ gli infortuni in mezzo al campo per ritagliarsi uno spazio importante ed è diventato un titolare inamovibile. Il giocatore piace ai rossoneri che vorrebbero riscattarlo al termine della stagione.

Il centrocampista infatti, è in prestito e per il riscatto occorrerà versare al Chelsea ben 35 milioni di euro. Per di più, il Milan dovrà farlo quando terminerà la stagione e non dopo il 30 giugno, quindi nel prossimo esercizio. Occorre un sacrificio e c’è un’idea che ha cominciato a circolare nelle stanze di Casa Milan: quella di cedere Kessié, ricavando così il necessario per riscattare il centrocampista francese. Secondo Il Corriere dello Sport, il club rossonero sta pensando di mettere a bilancio una importante plusvalenza con Franck Kessié, lasciando andare l’ivoriano classe ’96 per puntare tutto sul mediano francese classe ’94 di proprietà del Chelsea (il Milan, con l’affare Higuain, potrebbe ottenere un piccolo sconto sul riscatto).