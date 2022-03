Kessie Barcellona, il Milan spera in un annuncio immediato: il motivo

Il Barcellona starebbe accelerando per Kessie, con il Milan che spererebbe ora in un annuncio immediato

Come riporta questa mattina il Mundo Deportivo il Barcellona sta provando ad accelerare per chiudere la trattativa (giù avanzata ma non definitiva) che dovrebbe portare Franck Kessie in blaugrana.

Lo steso Milan, si legge, si starebbe augurando un annuncio ufficiale imminente – e quindi a stagione in corso – per mettere a tacere le voci sul futuro dell’ivoriano accostato anche all’Inter. Il club rossonero, ormai consapevole di essere destinato a perdere il giocatore, vorrebbe infatti che quest’ultimo e la tifoseria fossero esclusivamente concentrati sul finale di stagione.

