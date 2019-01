Kessiè, Calabria e Pjanic, cartellini pesanti: saltano Genoa e Chievo

Frank Kessiè e Miralem Pjanic hanno ricevuto rispettivamente un rosso e un giallo che li costringeranno a saltare la prossima gara in campionato

Miralem Pjanic, Davide Calabria Frank Kessiè sono stati sanzionati, rispettivamente con un cartellino rosso e un cartellino giallo, durante la finale di Supercoppa Italiana a Jedda. Il centrocampista bianconero ha ricevuto la sanzione per un fallo su Cutrone mentre l’ivoriano è stato giustamente espulso per un fallaccio con piede a martello su Emre Can. Il terzino rossonero è stato ammonito, invece, per un fallo su Douglas Costa

Il bosniaco era diffidato e quindi salterà la gara contro il Chievo di lunedì sera all’Allianz Stadium. Idem dicasi per i due rossoneri: con l’espulsione ricevuta Kessiè non potrà scendere in campo a Marassi lunedì alle 15 contro il Genoa, così come Calabria che era entrato in diffida.