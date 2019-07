Khedira Arsenal: il centrocampista della Juve all’Emirates Stadium – FOTO

Sami Khedira sembra fuori dai progetti della Juve: non mancano le pretendenti per il tedesco, tra cui l’Arsenal di Emery.

Il giocatore è stato avvistato all’Emirates Stadium, dimora dei Gunners, dove assisterà al match tra il Lione e i padroni di casa. I tifosi del club londinese sperano di vederlo presto in Premier League.

Big @SamiKhedira at the Emirates today 👌🏼He was happy to take the photo with me anyway 😅 #EmiratesCup #AFC @Arsenal pic.twitter.com/wW2KMh4iei

— Kevin Timoney (@KevTimoney) July 28, 2019