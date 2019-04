Klopp allontana Insigne: «Non lo prenderemo. È legato al Napoli»

L’allenatore del Liverpool, Klopp, ha parlato delle voci che vedrebbero Lorenzo Insigne del Napoli ai Reds: le sue parole

Lorenzo Insigne lontano da Napoli? Un’utopia. L’attaccante degli azzurri è considerato una pedina fissa nella squadra campana. Tuttavia, dopo i fischi contro l’Arsenal in Europa League da parte dei suoi tifosi, si sono fatte avanti diverse voci di mercato che vedrebbero Insigne lontano da Napoli. Si è infatti recentemente parlato di Chelsea, PSG, Bayern e Liverpool. E proprio l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, è stato intervistato per parlare del possibile arrivo di Insigne.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo match di Premier contro l’Huddersfield, Klopp ha risposto così: «Noi non prenderemo Lorenzo Insigne. E’ un ottimo giocatore, ma è legato al Napoli da un lungo contratto. Non proveremo nemmeno a prenderlo. Cercheremo come sempre di migliorare la squadra. Il gruppo è già ben bilanciato e comunque i nostri piani non vanno resi pubblici. Se sarà il più grande mercato di sempre per noi? No, ma sareste sorpresi se dicessi il contrario. Noi siamo sempre con gli occhi aperti, vediamo cosa succede, ma al momento non c’è nulla da dire».