Klopp cauto dopo la vittoria col Porto: «Era solo l’andata, ora testa al ritorno»

Il tecnico del Liverpool è comunque soddisfatto per la vittoria dei Reds: «Si tratta di un ottimo risultato in vista del ritorno in Portogallo»

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha analizzato a Sky Sport la vittoria dei Reds per 2-0 contro il Porto: «Sono contento, è la partita di andata. Ci sarà un girone di ritorno molto intenso. Abbiamo controllato la gara. Abbiamo fatto tanto possesso palla e difeso bene, a parte una o due ripartenze».

Jurgen Klopp continua analizzando la vittoria col Porto in chiave ritorno: «Nella ripresa eravamo un po’ sotto ritmo, ma non ho nulla da criticare alla squadra. Si tratta di un ottimo risultato in vista del ritorno in Portogallo».