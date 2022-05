Klopp: «Col Villarreal serve una partita top top top top. Sarà durissima». Le parole del tecnico del Liverpool

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions col Villarreal.

VILLARREAL – «Non dobbiamo pensare a difendere il vantaggio. Domani sarà una partita dura. Sarà una partita dura. Nell’ultima partita di campionato loro hanno cambiato otto giocatori. Non sarà facile, saranno freschi e riposati. Mettiamo il caso che il Villarreal tiri subito in porta, inizi a vincere tutti i contrasti, la folla si gaserebbe, la partita diventerebbe complicata. È successo anche a Newcastle e siamo riusciti a mantenere il controllo».

SEMIFINALE – «Una semifinale di Champions è la seconda partita più importante che un giocatore possa giocare, dopo la finale. Non possiamo sapere se avremo un’altra opportunità di giocare partita del genere, dobbiamo trattarla come se fosse l’ultima. Vogliamo arrivare in finale. Se dovessero batterci, congratulazioni a loro. Dobbiamo essere pronti a giocare una partita top, top, top, top. Loro ci affronteranno senza timore. Non basta la maturità, domani sarà durissima»