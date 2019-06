Klopp: «Non ci sono favoriti, sarà una partita intensa e dura»

Jurgen Klopp ha parlato a pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League: le parole del tecnico del Liverpool

A pochi minuti dall’inizio della finale di Champions, Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

FINALE – «Non so se siamo i favoriti, l’unica cosa che so è che è una situazione diversa. Non credo ci siano favoriti, siamo due squadre molto solide che si conoscono bene. Sarà una partita molto intensa e dura».

FIRMINO – «Chi ha giocato al suo posto è stato incredibile. Firmino si sta allenando da 10 giorni solo per questa finale ma abbiamo ottime soluzioni in panchina».