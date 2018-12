Simpatica gag del tecnico del Liverpool Klopp alla vigilia dell’importante sfida di Champions League contro il PSG: il tedesco stupefatto dalle doti vocali della traduttrice

Stasera ci sarà poco da scherzare: il Liverpool affronta infatti fuori casa il Paris Saint-Germain nello stesso girone del Napoli. I Reds si giocano il passaggio del turno in uno dei gironi probabilmente più equilibrati finora della Champions League e non ci sarà tempo e modo per potersi rilassare. Alla vigilia del match però evidentemente non sembra averci fatto troppo caso Jurgen Klopp: l’allenatore tedesco del Liverpool, con la sua solita simpatia, è stato infatti protagonista di una simpatica gag nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita della vigilia.

Ricevendo una domanda in francese da uno dei giornalisti locali, Klopp ha avuto necessità dell’ausilio di un traduttore tramite auricolare. Anzi, per meglio dire, di una traduttrice. E che traduttrice, stando a quanto riferito dal tecnico del Liverpool che, interrompendo la conferenza, ha esclamato vagamente ingrifato: «È una voce veramente suadente quella dell’interprete che sto ascoltando. Congratulazioni… Mamma mia! Ancora una volta per favore!». Insomma, pur di ascoltare la voce sensuale della traduttrice, Klopp sarebbe rimasto in conferenza a farsi fare domande fino a stasera.