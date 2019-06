Klopp avvisa il Liverpool: «Tutti spendono, dobbiamo farlo anche noi»

Jurgen Klopp parla di mercato nell’estate successiva alla vittoria della Champions League con il suo Liverpool

Non si accontenta della Champions Jurgen Klopp, e dopo la vittoria europea dice parole ben precise: per vincere serve spendere ancora.

MERCATO – «Il Liverpool è ambizioso e se non spendessimo la stessa quantità di soldi degli altri non saremmo nelle condizioni di competere. Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi. Quando ero in Germania il Bayern aveva un budget che sembrava illimitato, tipo 100 milioni di euro, ma nel mercato di oggi con quei soldi ci compri un centrale e non bastano nemmeno a coprire l’ingaggio».