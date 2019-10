Klopp amaro: «VAR, abbiamo un problema» – VIDEO

Klopp contro la VAR, l’allenatore del Liverpool si sfoga al termine della gara contro il Manchester United e Liverpool

Al termine della gara tra Manchester United e Liverpool Klopp si è lasciato andare ad un lungo sfogo in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«L’arbitro ha fatto continuare l’azione perchè c’è la VAR, ma poi la VAR dice che non è chiaro, per cui potremmo dire che non è fallo. Non cambio la decisione, è una cosa che non ha molto senso. Non possiamo cambiare nulla ma come gestire queste situazioni è chiaramente un problema con la VAR. Non sono arrabbiato, posso solo dire “wow” ho visto chiaramente che era un fallo e nient’altro. Qui in Inghilterra si sa che sui contrasti a volte si dice “dai su il calcio è così” a era fallo e sono sicuro che il signor Atkinson l’avrebbe fischiato ogni volta se non ci fosse stata la VAR, ora si fa continuare l’azione perchè qualcun altro può prendere la decisione, ma poi qul qualcun altro non prende la decisione. Anche voi pensate che fosse fallo? Bene, allora come fa l’arbitro a dire che non è fallo? Era così chiaro. Ero così sicuro che sono andato da tutta la panchina dicendo “C’è la VAR tranquilli” e dopo ero così sorpreso da non potermi neanche arrabbiare. Ho pensato che era un grandissimo malinteso».