Il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di Sergiño Dest, talento dell’Ajax, in un’intervista a Catalunya Radio

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha elogiato Sergiño Dest, talento dell’Ajax, nel corso di un’intervista a Catalunya Radio. Il tecnico ha poi escluso un suo possibile arrivo. Ecco le parole dell’allenatore olandese:

«È un giocatore per club come il Barcellona. È rapido e bravo palla al piede, potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club»