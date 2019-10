Kolarov, contro la Samp saranno 100 con la maglia della Roma

Il serbo in questa stagione ha già collezionato tre reti, di cui una contro la Lazio nel derby della Capitale

Potrebbe essere una gara molto importante quella di domani tra Sampdoria e Roma per Kolarov. Se infatti il serbo dovesse scendere in campo raggiungerebbe un importante traguardo con la maglia della Roma.

Con quella di domani saranno 100 in giallorosso, un bel record se si pensa a quante critiche lo hanno accolto nella Capitale quando è arrivato con un passato a tinte bianocelesti. Il suo contratto inoltre è in scadenza il prossimo giusto e la sensazione è quella di un rinnovo. Anzi, la società vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2021-2022 per poi offrirgli un posto all’interno dell’organico.