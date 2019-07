Kolarov Inter: è adatto a fare l’esterno con Conte?

L’Inter sta cercando un esterno a sinistra, con Kolarov che è uno degli obiettivi. C’è però qualche dubbio tattico

Per l’Inter di Conte rispunta il nome di Kolarov. Nel 352 del tecnico salentino, gli esterni coprono enormi porzioni di campo. In avvio di azione vanno sulla stessa linea degli attaccanti, mentre in non possesso formano il 532.

Kolarov in questi anni è diventato sempre più un regista arretrato, ha perso qualcosa nell’aggressione della profondità. E’ un giocatore di livello, ma forse non il profilo giusto per Conte.