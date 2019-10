Kolarov, la sua carriera finirà all’estero ma il giallorosso non farà ritorno alla Stella Rossa, il club che lo lanciò

Aleksandar Kolarov ha le idee chiare sul suo futuro. Ancora non è certo quando smetterà di giocare, di certo però non lo farà nel suo ex club come lui stesso ha detto ai microfoni di rts.rs.

«Chiuderò sicuramente la mia carriera all’estero. La Stella Rossa è un grande club e ci ho giocato da bambino, ma non ho intenzione di tornare».