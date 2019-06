Kouame Bologna: cosa darebbe alla squadra di Mihajlovic

Christian Kouame potrebbe fare bene nel Bologna di Sinisa Mihajlovic. Scopriamo le sue caratteristiche tattiche

Uno degli obiettivi del Bologna per rinforzare la squadra è Christian Kouame, reduce da un grande annata a Genova.

L’ivoriano è una punta con grande generosità e duttilità tattica, può giocare sia seconda punta che come esterno. Inoltre, fa un grande lavoro in fase di non possesso. Mihajlovic ha sempre apprezzato giocatori dalle simili doti atletiche e caratterizzati da grande sacrificio. L’ivoriano deve solo crescere nella finalizzazione.