Kouamè, Preziosi alza il muro e spaventa il Bologna: via solo per una cifra altissima

Enrico Preziosi ha informato ieri i responsabili dell’area tecnica felsinea che cederà Christian Kouamè solo per 20 milioni

Sembrava poco più che una formalità il passaggio di Christian Kouamè al Bologna, ma l’intervento in prima persona di Enrico Preziosi ha cambiato le carte in tavola. Il Corriere dello Sport rivela, infatti, un retroscena dell’improvvisa retromarcia del club felsineo dopo la richiesta del numero uno rossoblù.

Preziosi ha informato ieri i responsabili dell’area tecnica bolognese che cederà l’attaccante del Genoa solo per 20 milioni (15 milioni più bonus) e non un euro di meno. Richiesta che ha fatto saltare il banco e costretto il club emiliano a guardarsi intorno per investimenti più economici.