Koulibaly: «Il nostro obiettivo è battere la Juve e vincere lo scudetto»

Koulibaly vuole vincere con il Napoli, questo è l’obiettivo prefissato dal difensore azzurro per questa stagione

Non è stato un inizio facile l’inizio di questa stagione per Koulibaly. Il difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali durante il ritiro con il Sengal. Ecco le sue parole.

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo resta quello di battere le squadre più forti d’Italia e vincere lo Scudetto. Quest’anno tutte le squadre si sono rinforzate ed è aumentata la competitività, quindi è più difficile. Il mio debutto in questa stagione non è stato dei migliori, la Juve resta la squadra da battere. Dobbiamo lavorare ancora di più per migliorare il nostro gioco e avvicinarci a loro».

CHAMPIONS – «Champions? L’obiettivo è qualificarci il prima possibile. Abbiamo battuto il Liverpool con una prestazione di alto livello, ci è dispiaciuto non aver battuto il Genk, ma questo è il calcio. Bisogna restare positivi ed essere consapevoli che possiamo fare bene. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere un trofeo».

MERCATO – «Voci di mercato? Ci sono abituato. Ogni giorno ne escono tante dove dicono che andrò via, ma in questo momento il mio unico obiettivo è vincere con il Napoli, il resto non mi interessa».