Koulibaly, occasione col Senegal. Poi le vacanze e il Napoli

Koulibaly approda ai quarti della Coppa d’Africa, ora la sfida al Benin. Al termine della competizione le vacanze e il rientro a Napoli

Prosegue la Coppa d’Africa per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha raggiunto i quarti di finale col suo Senegal grazie alla marcatura di Mané (che poi ha sbagliato nella ripresa anche un rigore) e adesso ha la ghiotta occasione di approdare in semifinale. Questo perché il prossimo avversario sarà la sorpresa Benin, che ha estromesso il Marocco.

Mai come quest’anno, quindi, c’è l’opportunità per il centrale di alzare l’ambito trofeo con la sua Nazionale. Al termine delle competizione, comunque vada, avrà tempo per qualche settimana di meritata vacanza. Poi si riunirà al Napoli di Carlo Ancelotti, dove troverà il nuovo compagno difensivo Manolas. Il lavoro estivo sarà utile a creare il feeling necessario con il greco.