Koulibaly: «Il Pallone d’Oro mi fa venire voglia di far sempre meglio»

Nella lista dei 30 finalisti per il pallone d’oro figura anche Koulibaly. Il difensore del Napoli ha parlato così dell’emozione provata dopo aver visto il suo nome.

«Questa nomination è per me una notizia eccitante perché il mio viaggio nel calcio è iniziato molto da qui: è un riconoscimento che mi fa venire voglia di fare meglio. Sempre meglio» ha dichiarato il giocatore del Napoli.

This nomination is exciting news to me because my journey in football started a long way from here: it is a recognition that makes me want to do better and better. Always better ❤️#ballondor @francefootball ⚽️ #KK 🙌🏿 #NoToRacism https://t.co/T6hszRLJtm

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 22, 2019